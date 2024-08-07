כלקוח קבוע של סניף א.א.ארטופדיה באשל"צ בניהול מנהל הסניף טוני ,לא התאכזבתי שהייתי זקוק כעת למדרסים.השירות היה מקצועי , בוצע בסדר מופתי ,עם הרבה סבלנות ואורך רוח מצידה של נציגת שירות בסניף בשם פאני . העסקה בוצעה לשביעות רצוני המלאה ,השירות היה מצויין , ופאני הייתי מגדיר כמלאך מסור לעבודה בצורה מקצועית ואמינה .הכנסו לסניף ותהנו מחויית שירות בדרגה של 5 כוכבים .מומלץ בחם להגיע לסניף בראשון !!!!!ברצוני לשבח גם את טניה ממחלקת שירות לקוחות בסניף שעושה את עבודתה באדיבות, ועזרה לכל בעייה שמתעוררת וניתן לפתור אותה בטלפון .סניף מומלץ ביותר לכל הנזקקים !!!!