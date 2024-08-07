תכנית ארצית לסבסוד מדרסים
א.א. אורטופדיה - מדרסים בטכנולוגיה מתקדמת
אבי יצהריאבי יצהרי
22:50 26 Aug 22
כלקוח קבוע של סניף א.א.ארטופדיה באשל"צ בניהול מנהל הסניף טוני ,לא התאכזבתי שהייתי זקוק כעת למדרסים.השירות היה מקצועי , בוצע בסדר מופתי ,עם הרבה סבלנות ואורך רוח מצידה של נציגת שירות בסניף בשם פאני . העסקה בוצעה לשביעות רצוני המלאה ,השירות היה מצויין , ופאני הייתי מגדיר כמלאך מסור לעבודה בצורה מקצועית ואמינה .הכנסו לסניף ותהנו מחויית שירות בדרגה של 5 כוכבים .מומלץ בחם להגיע לסניף בראשון !!!!!ברצוני לשבח גם את טניה ממחלקת שירות לקוחות בסניף שעושה את עבודתה באדיבות, ועזרה לכל בעייה שמתעוררת וניתן לפתור אותה בטלפון .סניף מומלץ ביותר לכל הנזקקים !!!!
Talia YirmiyauoTalia Yirmiyauo
03:13 25 Aug 22
לפני שנה עשיתי סקר שוק לגבי מדרסים, נכנסתי לסניף בראשון שם קיבל את פניי ה"קוסם" טוני.אדם מדהים מבין עניין במקצועיות מרשימה, טוני ממש הציל אותי ברמה שחששתי ללכת הליכה מעל 100 מטר, כיום עם המדרסים שהכין לי החיים השתנו מקצה לקצה וזה אפשרי. וגם בזמן הליווי יש לו פתרון לכל בעיה.טוב שיש טוני 😉
shervin shirazianshervin shirazian
09:07 29 Jul 22
חייב להגיד מילה טובה על טוני מנהל הסניף בראשון לציון, מלבד המקצועיות והניסיון הרב שיש לו בתחום, מדובר בבנאדם אנושי שיודע להתאים פתרון לכל בעיה שיש, עם יחס חם אדיבות ושירותיות שלא פגשתי במקום אחר. איכות המדרסים והיחס החם זו הסיבה שאני נשאר לקוח נאמן כבר 15 שנה ברציפות בהם אף לא התאכזבתי. פשוט תודה! 🙏
Roi AmitaiRoi Amitai
11:44 25 Jul 22
אחרי טלפונים ומסע בכל הסניפים של א.א אורתופדיה, הגעתי לפאני מסניף ראשל"צ. קיבלתי שירות מצויין מהרגע הראשון עם המון סבלנות ויוזמה מצידה לקצר תהליכים ולהקל על הדבריםץ הכל בוצע ע"י בצורה מקצועית ומסודרת ואני רק הגעתי לאסוף את המוצר והיא אפילו הורידה לי אותו לרכב. שירות מעל המצופה, מומלץ בחום וכמובן בריאות לכולם!
andrei bluminandrei blumin
12:17 08 Jun 22
טוני מנהל הסניף עזר לי במקצועיות רבה לבחור שתי זוגות מדרסים, אחד לעבודה ואחד לכדורסל.שנייהם יצאו באיכות הכי גבוהה שראיתי ומאוד נוחות, כך שלאחר משחק כדורסל לא מרגיש כאבים בברכיים בכלל,וגם לאחר יום עבודה רגליים עדיין נשארות רעננות.ממליץ בחום.
מדרסים בהתאמה אישית ברמת דיוק, נוחות, תמיכה וטיפול ללא פשרות בסטנדרט הגבוה ביותר בעולם.

הקלה על כאבים בכפות הרגליים תוך פחות מ-14 יום.

אבחון וסריקת תלת מימד של כף הרגל ללא עלות

התאמה אישית לכל סוג נעל ו/או סוג פעילות

מתאים לטיפול במנח כף רגל לא תקין, קריסות רגל ועוד

מתאים לטיפול בדורבן, קשת רחבה, פלטפוס, רגל סכרתית

למה לעשות מדרסים בהתאמה אישית בא.א אורטופדיה?

  • סריקה ואבחון באמצעות IPAD SCANNER לתוצאות מושלמות
  • מובילים טכנולוגית - שימוש בשיטות ייצור המובילות בתחום
  • המדרסים היחידים בעולם שמאושרים על ידי ה- FDA האמריקאי
  • למעלה מ-25 שנות פעילות וניסיון מקצועי
  • אבחון מקצועי ע"י מומחה כף רגל מוסמך עם תעודות
  • עד 3 שנות אחריות מלאה
  • 47 סניפים בפריסה ארצית

